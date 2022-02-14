Diyarbakır'da İbranice kitabı, 300 bin liraya satacakken yakalandı

İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL’ye satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı. Tarihi eser, muhafaza altına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet İbranice el yazması tarihi kitap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.



