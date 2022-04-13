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    Diyarbakır'da iki esnafın silahlı kavgasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

    Sur ilçesinde hırdavat mesleğini yürüten iki komşu esnaf arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi ölürken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
    • 13.04.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 17:48
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    Diyarbakır'da iki esnafın silahlı kavgasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, olayda yaralanan 7 kişiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

    Yaralılardan bir kişi kurtarılamadı

    Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.

    3 yaralının durumu ağır

    6 yaralının tedavileri devam ederken 3’ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Mahalle ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Diyarbakır da iki esnafın silahlı kavgasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı #1


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