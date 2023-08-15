İHA

Diyarbakır'da nabızlar yükseldi.

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Sopa ve tabure havada uçuştu

Tartışmanın büyümesiyle taraflar taş, sopa ve tabure ile birbirlerine girdi.

Bir kadın araya girmeye çalışsa da taraflar, birbirine vurmaktan geri durmadı.

Kavgada yaralıların olduğu bilgisi alındı.

O anlar kamerada

O anlar, bina sakinleri tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da iki grubun tabureli kavgası kamerada
Diyarbakır'da iki grubun tabureli kavgası kamerada