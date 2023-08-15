Diyarbakır'da iki grubun tabureli kavgası kamerada Bağlar ilçesinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan iki grup, birbirine taş, sopa ve taburelerle saldırdı. Yaşanan anlar bina sakinleri tarafından kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Diyarbakır'da nabızlar yükseldi. Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Sopa ve tabure havada uçuştu Tartışmanın büyümesiyle taraflar taş, sopa ve tabure ile birbirlerine girdi. Bir kadın araya girmeye çalışsa da taraflar, birbirine vurmaktan geri durmadı. Kavgada yaralıların olduğu bilgisi alındı. O anlar kamerada O anlar, bina sakinleri tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.