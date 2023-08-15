Diyarbakır'da iki grubun tabureli kavgası kamerada

İHA
Diyarbakır'da nabızlar yükseldi.
Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Sopa ve tabure havada uçuştu
Tartışmanın büyümesiyle taraflar taş, sopa ve tabure ile birbirlerine girdi.
Bir kadın araya girmeye çalışsa da taraflar, birbirine vurmaktan geri durmadı.
Kavgada yaralıların olduğu bilgisi alındı.
O anlar kamerada
O anlar, bina sakinleri tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.