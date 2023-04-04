Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 ölü Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İHA

Diyarbakır'da yaşanılan bıçaklı kavgada, kan aktı..

Merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi’nde minibüs durağında meydana gelen olayda saat 15.00 sularında iki grup arasında sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan tartışmada Veysel Emra, Eyüp Akgök, B.E. ve A.P. yaralandı.

2 kişi hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Veysel Emra ve Eyüp Akgök hayatını kaybederken, yaralılardan B.E. ve A.P’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.