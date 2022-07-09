Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 7 yaralı

İki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi TOKİ Konutları’nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Taş, bıçak ve silah kullandılar, 7 kişi yaralandı

DHA'nın aktardığına göre; taş, bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.





