Diyarbakır'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi can verdi Diyarbakır'da iki grup arasında parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir parkta iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.S. (25), vücuduna isabet eden mermiyle yığıldı. Parkta bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde can verdi Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. S.S.'nin cansız bedeni savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)