Diyarbakır'da iki kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 tutuklama Diyarbakır'da minibüs durağında 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan 18 yaşındaki Baran Emra'dan sonra Adem Polat da tutuklandı.

DHA Diyarbakır'da yaşanılan bıçaklı kavga olayında kan aktı.. 4 Nisan'da Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Eyüp Ahmet Akgök (19), Veysel Emra (22) ve kuzeni Baran Emra ile Adem Polat (23) yaralandı. Yaralanan iki genç hayatını kaybetti Çevredekiler Adem Polat'ı kucaklarında taşıyıp otomobille hastaneye götürürken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de diğer yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Eyüp Ahmet Akgök ve Veysel Emra kurtarılamadı. Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi Tedavisi sonrası taburcu edilen ve polisin gözaltına aldığı Adem Polat ile Baran Emra, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Baran Emra, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Bugün de adliyeye sevk edilen Adem Polat, 'Kasten öldürmek' suçundan cezaevine gönderildi.