Diyarbakır'da inşaatın 13. katından düşen asansör ustası hayatını kaybetti

DHA
Bugün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde, asansör montaj ustası Ahmet Çelik(25), 13 katlı binanın son katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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