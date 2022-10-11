Diyarbakır'da inşaatta çöken iskelede işçiler iple tutundu

Kayapınar'da inşaat iskelesinde yaşanan çökme sonrasında 2 inşaat çalışanı 12'inci katta asılı kaldı. Vatandaşların uzattıkları iple hayatta kalmayı başaran 2 şahıs için ekipler seferber oldu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binadaki inşaat iskelesinde 6 işçi dış cephe çalışması yaparken, korku dolu anlar yaşandı.

İnşaat iskelesinde çökme meydana geldiği an 3 işçi can havliyle kendilerini içeri atarken 1’i alçaktan atladı, 2’si 12’nci katta asılı kaldı.

Vatandaşlar inşaat çalışanlarına ip sarkıttı

İskelenin bir kısmı çökerken, kalan kısmında mahsur kalan 2 kişi, binanın çatısından ip sarkıtıp tutan vatandaşların yardımıyla hayata tutundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ip sarkıttı

Mahsur kalan işçilerden 1’i itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. Kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdiveni yetersiz kalınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri, mahsur kalan işçiyi sarkıttıkları ipi çekerek kurtardı.

Yaralının durumu iyi

İHA'nın haberine göre, yaralanan Süleyman G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.