DHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'ndeki inşaatta korkunç bir kaza meydana geldi.
İnşaat işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki Abdolrahman Mohammadi, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.
İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ağır yaralanan Mohammadi, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mohammadi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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