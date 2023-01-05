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- Diyarbakır’da iş yerindeki gaz sıkışması patlamaya neden oldu
Diyarbakır’da iş yerindeki gaz sıkışması patlamaya neden oldu
Bir iş yerinde yaşanan gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada Ahmet Arif A. isimli şahıs, yüzünden ve kollarından yaralandı.
- 05.01.2023 - 15:01
- Güncelleme : 05.01.2023 - 15:45
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Emek Caddesi’nde bulunan 2 katlı GSM bayisi binasının üst katında, saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Bayide çalışanların dinlenme yeri olarak kullandıkları alanda yaşanan patlamanın gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı belirlendi.
Pencere kaldırıma düştü
Patlama sırasında içeride bulunan Ahmet Arif A. yaralandı. İkinci katın penceresi de kaldırıma düştü.
Ekipler sevk edildi
Patlamanın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Yüzünden ve kollarından yaralandı
DHA’nın haberine göre; yüzünden ve kollarından yaralanan Ahmet Arif A., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Diyarbakır’da iş yerindeki gaz sıkışması patlamaya neden oldu ViDEO