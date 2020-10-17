Diyarbakır'da işçi taşıyan servis devrildi: 10 yaralı

Tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bismil- Diyarbakır kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.

10 YARALI

Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüste ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.