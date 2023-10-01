Diyarbakır'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı Kayapınar ilçesinde bir güzellik salonuna düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

DHA Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde bulunan bir güzellik salonunda kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, güzellik salonu olarak hizmet veren bir işyerinin önüne gelerek, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. O sırada yoldan geçen anne M.A. ile kızı F.A., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Ekipler sevk edildi İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerce bir otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Saldırgan aranıyor Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)