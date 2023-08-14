Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanan çiftçilerden ekiplere saldırı Çınar ilçesinde çiftçilerin kamyonet, traktör kasalarına ve direklere kaçak olarak yerleştirdikleri trafoların kaldırıldığı sırada çiftçiler, ekiplere taş ve sopalarla saldırdı.

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İHA

Türkiye'nin güneydoğusundaki birçok ilde tarımda ve hanede kaçak elektrik kullanımı dikkat çekiyor.

Yaz aylarında ise tarım alanında kullanım artış gösteriyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, mobil olarak tarlalara konumlandırılmış kaçak trafolar tespit edildi.

Ekipler, elektrik direklerine çıkarılmış değerleri toplam yüz binlerce lirayı bulan trafolara el koymak için Jandarma kontrolünde bölgeye gitti.

Jandarma ve saha ekipleri taşlandı

Jandarma, ekiplere kaçak trafo bulma ve el koyma işlemlerinde yoğun güvenlik tedbirleriyle eşlik etti.

Bu sırada kaçak trafo sahipleri ve bazı bölge sakinleri, jandarma ve ekiplere taşlı saldırıda bulundu.

Geniş bir araziye yayılmış olarak traktör ve kamyonet kasalarının yanında elektrik direklerinin üzerine konumlandırılan kaçak trafolar, ekiplerin yoğun çalışmaları ile toplandı. Yaşanan olaylar, hafif insansız hava araçları tarafından kaydedildi.

16 milyonluk kaçak önlendi

Ekipler, Çınar ilçesi kırsal Yaprakbaşı ve Düzova Mahallelerine jandarma ekiplerinin sağladığı güvenlik desteğiyle 3 megavolt amper (MVA) gücündeki toplam 13 kaçak trafoya el koymuştu.

Kaçak trafolarla aylık yaklaşık 4 milyon Türk Lirası, sezonluk ise 16 milyon Türk Lirası değerindeki kaçak kullanımın önüne geçilmişti.

El konulan trafolar, 20-25 bin nüfuslu bir ilçenin enerji ihtiyacının rahatlıkla karşılanabilecek düzeydeydi.