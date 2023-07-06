Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanlar ekiplere saldırdı Kaçak kontrolüne giden elektrik saha ekipleri, kaçak elektriğin önüne geçmek isterken araçlarıyla birlikte taşlı saldırıya uğradı. Elektrik ekipleri olayın büyümesiyle güvenlik güçlerine sığındı.

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İHA

Kaçak elektrik kullananlarla mücadele devam ediyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zirve yapan kullanım, büyük kayıplara neden oluyor.

Elektrik dağıtım ekipleri, kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını ise sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaçak elektriğin önüne geçmek istedi.

Ergani ilçesine bağlı kırsal Karabıçak Mahallesi’nde 4 aboneye ait elektrik borcunun, uzun süredir ödenmediği için 4 milyon liraya ulaştığı belirlendi.

Kaçak elektrikle mücadele

Ekiplerin tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü ödenmeyen borçlarla ilgili savcılık haciz kararı çıkardığı, haciz işlemlerinin yanı sıra Dicle Elektrik saha ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için jandarmanın güvenlik tedbirleri aldığı söz konusu mahalleye gitti.

Ekiplere taşlı saldırı

Darbedenler, görevlilerin araçlarını taş yağmuruna da tuttu.

Jandarmanın müdahalesine rağmen gerçekleşen saldırıda 1 görevli darp sonucu yaralanırken, 4 hizmet aracı ise atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

Güvenlik güçlerine sığındılar

Olay yerinden kaçarak canlarını kurtarmayı başaran Elektrik ekipleri, yakında bulunan İnce Iğdır Jandarma Karakoluna sığındı.