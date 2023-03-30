Diyarbakır'da 'kaçak yapı' gerginliği: Köyün ortak merasına ev inşa ettiler Merada ruhsatsız ve kaçak inşa edilen ev için verilen yıkım kararının ardından, yıkıma gelen ekiple inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından yıkım daha sonra gerçekleştirilmek üzere ertelendi.

DHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki çiftçi Aziz Güzel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye bağlı kırsal Dokuzçeltik köyü Dolunay mezrasındaki meraya 3 konteyner yerleştirdi.

Gerginlik çıktı

Daha sonra 3 odalı ev yapmaya karar veren Aziz Güzel'in devam eden inşaat çalışması, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından durduruldu.

Yapının yıkılması için gelen görevlilerle, Güzel ailesi arasında gerginlik yaşandı.

'Depremden dolayı yüksek binalara giremiyoruz'

Aziz Güzel, meranın kendilerine dedelerinden kaldığını, depremden dolayı aile bireylerinin yüksek katlı evlere girmekten çekindiğini, bu nedenle köyüne dönüp bu evi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Köyde çiftçilik yaptıklarını, 7 yıl önce köyün merasında, etrafını ördüğü 5 dönümlük arazide traktör ve traktör gereçlerini muhafaza ettiklerini kaydeden Güzel, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız korkudan dolayı şehirde kalamıyorlar"

Burası köyün ortak alanıdır. 5-6 dönümlük bahçe yapmışız. Ağaç dikmişiz. Sondaj yapmışız. Bir ay evvel ben şu duvarları yaptım, geldiler, 'İzin yok' dediler. Ben durdurdum. 'Tamam' dedim, bu konteynerde biz kalıyoruz. Çocuklarımız korkudan dolayı şehirde kalamıyorlar. Gündüz gidiyoruz, gece buraya geliyoruz, burada yatıyoruz. Ondan dolayı biz de perişan olmuşuz. Mağdur olmuşuz.

Daha sonra yıkılacak

Belediye yetkilileri ve güvenlik görevlileri Güzel ve ailesiyle yaptıkları görüşmenin ardından yapıyı yıkmadan bölgeden ayrıldı.

Yıkımın daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.