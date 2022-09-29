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    Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu

    Silvan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırılan kuyumcunun cansız bedeni bulundu.
    • 29.09.2022 - 07:59
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    Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu

    Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, alacak verecek meselesinden dolayı kaçırılan kuyumcu Ömer Topdemiş, Camii Mahallesinde aracı terk edilmiş halde ve kanlar içerisinde bulundu.

    Köprüde cansız bedeni bulundu

    İHA'nın aktardığına göre; yakınları olayı güvenlik güçlerine bildirince geniş çapta inceleme başlatılarak aranan kayıp kuyumcu, tarihi Malabadi Köprüsünde ölü olarak bulundu.

    1 kişi gözaltında

    Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken Topdemiş’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

    Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu #1


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