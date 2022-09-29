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Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu
Silvan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırılan kuyumcunun cansız bedeni bulundu.
- 29.09.2022 - 07:59
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, alacak verecek meselesinden dolayı kaçırılan kuyumcu Ömer Topdemiş, Camii Mahallesinde aracı terk edilmiş halde ve kanlar içerisinde bulundu.
Köprüde cansız bedeni bulundu
İHA'nın aktardığına göre; yakınları olayı güvenlik güçlerine bildirince geniş çapta inceleme başlatılarak aranan kayıp kuyumcu, tarihi Malabadi Köprüsünde ölü olarak bulundu.
1 kişi gözaltında
Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken Topdemiş’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.