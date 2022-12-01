Diyarbakır'da kadın ve erkek satıcılar arasında pazar yeri kavgası

Diyarbakır'da kadın ve erkek satıcılar arasında pazar yeri kavgası

Meclis kararıyla kadınlara tahsis edilen pazar alanında, erkeklerin de haftanın bir günü tezgah açmasına izin verildi. Bu duruma öfkelenen kadın pazarcılar sabaha kadar nöbet tuttu.

Pazar yeri anlaşmazlığı tartışma yarattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yer alan pazar alanı, meclis kararıyla kadın pazarcılara tahsis edildi.

Bir süre önce de geçici süreliğine erkeklere tahsis edilmesi fitili ateşledi.

Bu kapsamda pazartesi günü kadınların tezgah kurduğu alanda, perşembe günü de erkeklerin pazar kurmasına karar verildi.

Pazar yerinde nöbet tuttular

Bunu duyan kadınlar, gece yarısı pazar alanına gelerek, ateş yakıp sabaha kadar nöbet tuttu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alana gelen erkekler, kadınların engeliyle karşılaştı.

Kadınlar ikna olmadı

DHA'nın aktarımına göre; gerginlik yaşanınca bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan da alana gelerek taraflarla görüştü.

Tüm ısrara rağmen ikna olmayan kadınların alandaki bekleyişi sürüyor.

"Bu ateşe su serpsinler"

Bağlar Kadın Pazarcılar Dernek Başkanı Nurdan Saltık, aynı yerde 2 defa üst üste pazar olamayacağını belirterek, "Diyarbakır Valiliği ve Bağlar Kaymakamlığı bu ateşe su serpsinler. Biz ekmeğimizi sahiplenmezsek elden gider." dedi.

Diyarbakır'da kadın ve erkek satıcılar arasında pazar yeri kavgası VİDEO































