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    Diyarbakır'da, kadının elinden telefon çalan kapkaççılar yakalandı

    Ara sokakta, gözlerine kestirdikleri kadınlardan birinin telefonunu kapıp kaçan şahıslar, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
    • 08.08.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:39
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    Diyarbakır'da, kadının elinden telefon çalan kapkaççılar yakalandı

    Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Lalebey Mahallesi’nde bulunan bir ara sokakta, 31 Temmuz’da iki şüpheli, bir eve giren kadınları gözüne kestirdikten sonra harekete geçti.

    Kadınlardan birinin elindeki telefonu alan şahıslar, kayıplara karıştı. İHA’nın haberine göre; Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin M.T. ve F.K. olduğunu tespit etti.

    Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

    Şüpheliler, birkaç içerisinde eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

    Diyarbakır'da, kadının elinden telefon çalan kapkaççılar yakalandı VİDEO

    Diyarbakır da, kadının elinden telefon çalan kapkaççılar yakalandı #1

    Diyarbakır da, kadının elinden telefon çalan kapkaççılar yakalandı #2

    Diyarbakır da, kadının elinden telefon çalan kapkaççılar yakalandı #3


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