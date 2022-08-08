Ara sokakta, gözlerine kestirdikleri kadınlardan birinin telefonunu kapıp kaçan şahıslar, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Lalebey Mahallesi’nde bulunan bir ara sokakta, 31 Temmuz’da iki şüpheli, bir eve giren kadınları gözüne kestirdikten sonra harekete geçti.

Kadınlardan birinin elindeki telefonu alan şahıslar, kayıplara karıştı. İHA’nın haberine göre; Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin M.T. ve F.K. olduğunu tespit etti.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Şüpheliler, birkaç içerisinde eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Diyarbakır'da, kadının elinden telefon çalan kapkaççılar yakalandı VİDEO