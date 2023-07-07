Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam can verdi

DHA
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi'nde seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bozkurt'a çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 70 yaşındaki Bozkurt, ağır yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken sürücü Ö.T. ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.