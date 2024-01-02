Diyarbakır'da kamyonun altında kalan taş ustası kurtulamadı

DHA
Diyarbakır'da korkunç bir kaza yaşandı.
Kaza, Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında meydana geldi.
İddiaya göre; geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, aracın arkasında duran taş ustası Hasan Savur'a çarptı.
Yaşamını yitirdi
Savur kamyonun altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Ekipler, Savur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan kamyon şoförü zırhlı araçla alandan çıkartılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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