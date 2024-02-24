Diyarbakır'da kanlı beze sarılı bebek buldu: Madem bakamıyorsunuz devlete teslim edin Sur ilçesinde kanlı beze sarılı bebek bulan Hakan isimli vatandaş, yaşadıklarını anlattı. Bebeği temizlediklerini söyleyen genç, "Bakamıyorsanız çocuk esirgeme yurtlarına götürün. Neden bırakıyorsunuz" diye sordu.

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İHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak’ta bulunan metruk bir evin merdivenlerinde bebek sesini duyan vatandaşlar, evden çıktı.

Metruk binaya gelenler, yeni doğmuş bebeği poşete sarılı hale buldu.

Yeni doğmuş erkek bebeği poşetten çıkaran mahalleli Hakan isimli vatandaş, önce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi sonra kanlı bezle sarılı bebeği temizlemek ve ısınması için eve götürdü.

Olay yerine gelen Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, erkek bebeği vatandaştan teslim alıp sağlık ekiplerine verdi. Bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bebeği bırakan anne yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu anneyi yakalayıp gözaltına aldı. Kadının tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Mahallede yaşayan Hakan isimli genç, dehşete düşüren olayda bebeğin kanlı beze sarılı halde metruk evde ölüme terk edildiğini görüp kurtardığı anları anlattı.

“Bebek kanlı beze sarılı halde poşetin içine koyulmuştu”

Bebeğin titreyerek ağladığını belirten Hakan, sağlık ve polis ekipleri gelene kadar evde bebeği önce temizleyip sonra ısıttığını ifade ederek, “Dünkü olay Sur ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Bebeğin ağlamasıyla komşular birden bağırmaya başladı. Ben de evden çıkıp bebeği poşetten çıkardım. Bebek kanlı bez içine sarılı haldeydi. Bebek soğuktan titriyordu. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar bebeği eve götürüp ısınması için sobanın önüne bıraktık. Bebek sonrasında biraz kendine gelmeye başladı.

Daha sonrasında polis ekipleri gelince kendilerine bebeği teslim ettik. Bebeğe sarılı bez hepsi kanlıydı. Biz o bezi bir kenara bırakıp temiz beze sardık bebeği. Madem bakamıyorsunuz çocuk esirgeme yurtlarına götürün. Küçücük bebeği niye ölüme terk ediyorsunuz?” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)