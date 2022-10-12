Diyarbakır'da kardeşi için eyleme katılan abla: 4 yıldır senin yolunu gözlüyorum

4 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi için eyleme katılan abla, "Senin dedeni 1995 yılında PKK’lılar şehit etti. Sen neye dayanarak PKK’lıların içine katılıyorsun." dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 136’ncı güne ulaştı...

Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini söyleyen aileler, 3 Eylül 2019’da evlat nöbetine başladı.

Eylemlerini kararlılıkla sürdüren aileler, HDP'ye de tepki göstermeye devam ediyor.

Bu süreçte 38 ailenin evladına kavuşması ise gözü yaşlı ailelere adeta umut oldu.

Kardeşi için eyleme katıldı

İHA'nın aktarımına göre; 4 yıldır kardeşi Süleyman Çetinkaya için evlat nöbetinde olan abla Zekiye Bozdağ, çocuklarıyla birlikte kar kış demeden kardeşi için nöbet tuttuğunu söyledi.

"Bizim Türk-Kürt diye bir sonumuz yoktur"

17 yaşındayken kardeşinin dağa kaçırıldığını ifade eden Bozdağ, “4 yıldır HDP’nin kapısında evlat nöbeti tutuyoruz. Kardeşim 17 yaşındayken HDP gençlik kolları aracılığıyla kandırılıp dağa kaçırıldı. 4 yıldır ben burada kardeşimi bekliyorum. Bizim Türk-Kürt diye bir sonumuz yoktur. Kardeşim dağa kaçırıldıktan sonra HDP il binasından görüntüleri çıktı.” dedi.

"Kar kış demeden 4 yıldır senin yolunu gözlüyorum"

Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Bozdağ, “Ben buradan kardeşime dönmesi için sesleniyorum. Senin dedeni 1995 yılında PKK’lılar şehit etti. Sen neye dayanarak PKK’lıların içine katılıyorsun. Seni kandırdılar ve sen de bunu iyi biliyorsun. Çoluk çocuğumla gelip HDP il binasının önünde senin dönmen için nöbet tutuyorum. Kar kış demeden 4 yıldır senin yolunu gözlüyorum. Seni alana kadar bir yere gitmeyeceğim. Teslim olmaya belki korkuyorsundur. Sana söylüyorum, ceza diye bir şey yok. 38 aile evladına kavuştu. Hiçbirine ceza verilmedi. Devlet sana sahip çıkacak. Devletimize teslim ol.” diye konuştu.