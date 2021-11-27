7 yıldır kardeşinden haber alamayan abla Ruken Canbey, "Ben kardeşim Muhammet için buradayım. 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen bir şekilde PKK’lılar tarafından kaçırıldı" dedi.

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 818. güne ulaşırken 7 yıldır kardeşinden haber alamayan Ruken Can, kardeşine kavuşmanın hayalini kuruyor.

Kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, kardeşini HDP ve PKK’dan geri istedi.

"YÜZDE 70 ENGELLİ RAPORU OLAN KARDEŞİMİ KAÇIRDILAR"

Kardeşinin HDP’liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Ruken Canbey, “Ben kardeşim Muhammet için buradayım. Kardeşim 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen bir şekilde PKK’lılar tarafından kaçırıldı. Kardeşimin hem psikolojik sorunları vardı hem de yüzde 70 engelliydi.

Kaçırdılar, bunun başka bir açıklaması yok. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kandırıp onu HDP il binasına getirmişler.

Ardından Lice HDP ilçe binasına götürmüşler ve bunu kesin bilgi olarak biliyoruz. 2015 yılından bu yana da hiçbir şekilde haber alamıyoruz.” dedi.

Diyarbakır'da kardeşi için nöbette: Yüzde 70 engelli kardeşimi PKK kaçırdı VİDEO

"TESLİM OL, EVİNE DÖN"

Kardeşine teslim olması için de çağrıda bulunan abla Canbey, “Buradan kardeşime sesleniyorum, asker ile polisi nerede bulursa teslim olsun gelsin eve, dönsün gelsin kardeşimi istiyorum. Kardeşim için de buradayım” diye konuştu.