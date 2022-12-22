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    Diyarbakır’da, kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

    Kargo şirketine düzenlenen operasyonda, kargo gönderisi olan bir dondurucuya gizlenmiş 90 kilodan fazla esrar maddesi ele geçirildi.
    • 22.12.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:30
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    Diyarbakır’da, kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

    Diyarbakır’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor…

    Kargo aracılığıyla İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Dondurucudan esrar çıktı

    DHA’nın haberine göre; Kayapınar ilçesindeki kargo şirketine yapılan baskında, kargo gönderisi olan derin dondurucu içinden 93 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

    1 şüpheli tutuklandı

    Şüpheli olduğu belirlenen M.K. ve M.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Diyarbakır’da, kargo şirketine uyuşturucu operasyonu VİDEO

    Diyarbakır’da, kargo şirketine uyuşturucu operasyonu #1

    Diyarbakır’da, kargo şirketine uyuşturucu operasyonu #2

    Diyarbakır’da, kargo şirketine uyuşturucu operasyonu #3

    Diyarbakır’da, kargo şirketine uyuşturucu operasyonu #4


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