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    Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalbi durdu

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve kalbi duran Güler Görmez, hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Görmez'in cansız bedeni, Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 13:46
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    Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalbi durdu

    Diyarbakır'da yaşayan Görmez Ailesi, kızları Güler Görmez'i karın ağrısı şikayetiyle kentteki bazı hastanelere götürdü.

    Hastanelerde gezdikten sonra eve getirilen Güler'in şikayeti geçmeyince, 8 Eylül tarihinde önce özel hastaneye, ardından da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

    KALBİ DURDU

    Burada tahlilleri yapılan Güler Görmez'in, gözetim altındayken aniden kalbi durdu.

    Doktorların müdahale ettiği Görmez, kurtarılamadı. Görmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Güler Görmez'in ailesi, otopsi raporundan çıkacak sonuca göre yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

    Diyarbakır da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalbi durdu #1

    Diyarbakır da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalbi durdu #2

    Diyarbakır da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalbi durdu #3

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