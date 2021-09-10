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Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalbi durdu

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalbi durdu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve kalbi duran Güler Görmez, hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Görmez'in cansız bedeni, Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı.