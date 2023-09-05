Diyarbakır'da karısını darbedip evlerini ateşe verdi: Tutuklandı

AA
Kadına şiddetin yeni adresi Diyarbakır.
Yenişehir ilçesindeki bir evde A.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.B. arasında dün tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.B, eşini darbederek, evi de ateşe verdi.
Ağır yaralandı
Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Darp sonucu ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan eş tutuklandı
Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gözaltına alınan A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.