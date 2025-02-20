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İHA

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle çoğu köyün yolu da ulaşıma kapandı.

Ekipler, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ilçelerde ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor.

BAZI YOLLAR AÇILDI, BAZILARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler, Çüngüş'e bağlı Aydınlı-Türkmen yolunda 20 kilometrelik yolu açarken, Malkaya-Çataldut Yaygınkonak-Yazyağmuru Albayrak Grup yolunda 45 kilometrelik alanda yolu açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Dicle ilçesine bağlı Kelekçi, Boğaz, Gelincik, Baltacı, Uluçeşme, Kurşunlu, Küpetaş Kırkpınar, Yokuşlu Behrubağaz, Gündoğdu, Yukarı Şenova, Yamaç, Kurudere, Oba Mezra, Aşağı Taşağıl, Yukarı Taşağıl, Yeşilsırt Biçer, Altay ve Bahçe mahallelerinde 157 kilometrelik yolun 85 kilometresi açılırken, geri kalan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.

ACİL OLAN NOKTALARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Hani ilçesine bağlı Yukarı Turalı Bağlantı Yolu, Kuyular, Topçular Akçayurt, Dilktaş, Sarıevler, Güzelce, Taşburnu, Başaklı, Uysal, Kalaba, Gürbulak, Kendal, Aşağı Turalı Ovacık, Eşkin, Bozuk, Çukur mahallelerinde ise 111 kilometrelik yolun 60 kilometresi açılırken, geri kalan yolları açmak için çalışmalar devam ediyor.

Kulp ilçesinde ise vatandaşlardan 20 mahalle yolunun kapalı olduğuna dair ihbar alan ekipler, kar yağışı devam ettiği için acil olan noktalara müdahale edebiliyor.