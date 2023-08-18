Diyarbakır'da kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı: 4 gözaltı Diyarbakır'da çıkan kavgaya müdahale eden polislerden biri kolundan bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 4 bloklu bir sitede bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Site içerisine giren ekipler kavgayı ayırmak isterken bir polis memuru bıçağın koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Takviye ekip çağrıldı Bölgeye çok sayıda takviye ekip de sevk edilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.