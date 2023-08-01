DHA
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde birinci kattaki balkonlarında oturanlar, aşağıda kavga eden yabancı uyruklu 2 grubu fark etti.
Balkondaki saksıları fırlattı
Evin sahibi sinirlenip, uyarılara rağmen kavgaya devam eden grubun bulunduğu alana doğru balkondaki saksıları attı.
Su şişesi ile karşılık verdi
Grup kavgayı sonlandırırken, içlerinden biri ise elindeki su şişesini balkona fırlattı.
Olayda yaralanan olmazken, grup daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.