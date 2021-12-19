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    Diyarbakır'da kayıp aranan anne, ölü bulundu

    2 çocuk annesi 23 yaşındaki kayıp aranan kadın 7 günün sonunda hareketsiz halde bulundu. Ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 15:34
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    Diyarbakır'da kayıp aranan anne, ölü bulundu

    Diyarbakır’da Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesi’nde öğle saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde bir kadın buldu.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

    2 ÇOCUK ANNESİYDİ

    Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 7 gündür kayıp olan iki çocuk annesi Şerifa Çelik’e (23) ait olduğu tespit edildi.

    Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    EVDEN ÇIKIP DÖNMEDİ

    Şerifa Çelik’in eşi Mehmet Çelik, 12 Aralık tarihinde 3 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını bırakıp evden ayrılan eşi için polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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