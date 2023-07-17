Diyarbakır'da kayıp ihbarı sonrası aranan küçük çocuk, evde uyurken bulundu Silvan ilçesinde kayboldu ihbarı üzerine karada ve su kanalında aranan 6 yaşındaki çocuk, evde koltuk arkasında uyurken bulundu.

İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, kolluk kuvveti ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler küçük kızı karada ve su kanalında aradı

Ekipler çocuğu karada ararken, kaybolduğu yerin yakınından geçen su kanalında da çalışmalarını kurbağa adamlarla sürdürdü.

Aramalara destek ekip olarak Batman İtfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edilmek üzere hazırlıklar tamamlandı.

Çocuklarını koltuk arkasında uyurken buldular

Tüm ekipler kayıp çocuk için seferber olurken, aile bir kez daha eve yönelip arama yaptığında çocuğun koltuk arkasında uyuduğu gördü.