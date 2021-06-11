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    Diyarbakır'da kayıptı, toprağa gömülü cesedi Mersin’de bulundu

    14 Şubat'ta kaybolan ve Mersin'de toprağa gömülü halde cesedi bulunan 35 yaşındaki adamı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 13:00
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    Diyarbakır'da kayıptı, toprağa gömülü cesedi Mersin’de bulundu

    Ailesinin, yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır’da hakkında kayıp başvurusu yaptığı 3 çocuk babası Cevat Demir'in (35) bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Bu süreçte Demir'in ailesi de bir televizyon programına çıkarak oğullarının şüpheli şekilde kaybolduğunu belirtip, konunun aydınlatılmasını istedi.

    Bir süre önce Mersin'e geldiği belirlenen Demir'in cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, programa katılanlarla son dönemde bağlantılı olduğu 14 kişinin kimliğini belirledi.

    MERSİN VE DİYARBAKIR’DA OPERASYON

    Mersin ve Diyarbakır'da operasyon yapan ekipler, M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D., S.Y., P.S., C.E., C.G., C.A., Ş.K., M.A. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

    Emniyette sorgulanan şüphelilerden M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K., cinayeti itiraf etti.

    Diğer 7 kişi ise serbest bırakıldı.

    Diyarbakır da kayıptı, toprağa gömülü cesedi Mersin’de bulundu #1

    TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU

    Gözaltındaki şüpheliler, alacak tartışması sırasında tabancayla vurup öldürdükleri Demir'in cesedini gömdükleri yeri de gösterdi.

    Bunun üzerine Toroslar ilçesindeki Çopurlu Mahallesi Çivi Çukur mevkisinde yapılan aramada, Demir'in toprağa gömülü cesedi bulundu.

    Demir, otopsinin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

    4’Ü TUTUKLANDI

    Cinayeti itiraf eden 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ş., M.Ş., Ş.K., ile İ.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

    Diyarbakır da kayıptı, toprağa gömülü cesedi Mersin’de bulundu #2

    Diyarbakır da kayıptı, toprağa gömülü cesedi Mersin’de bulundu #3

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