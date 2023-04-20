Diyarbakır’da kazaya kurban giden kadın toprağa verildi Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren 2 çocuk annesi, otopsinin ardından defnedildi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürerken, talihsiz kadının bayram alışverişi yaptığı çocuklarını eve bıraktıktan sonra aile sağlığı merkezine gittiği ve dönerken kazanın yaşandığı belirlendi.

DHA

Diyarbakır’ın Karapınar ilçesinde dün akşam 34 CPH 524 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan M.Y., Mezopotamya Caddesi’ne vardığında yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Nihal Alçin'e çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle 33 yaşındaki Alçin, metrelerce sürüklendi.

Yolun ortasında can verdi

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.'yi gözaltına aldı.

Bayramlıklarını aldı

Nihal Alçin'in cansız bedeni ise adli tıp kurumuna götürüldü.

Nihal Alçin'in ölümüne neden olan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alçin’in kazadan önce 11 yaşındaki oğlu ile 9 yaşındaki kızına Ramazan Bayramı için alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

Sürücünün işlemleri sürüyor

Alçin’in alışverişin ardından çocuklarını eve bıraktığı, boğaz ağrısı nedeniyle bir kez daha evden çıktığı, aile sağlığı merkezine gittiği, iğne yaptırdıktan sonra evinin önündeki caddeden karşıya geçerken kazanın yaşandığı belirlendi.

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, gözyaşları içerisinde Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Sürücü M.Y.’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.