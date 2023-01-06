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- Diyarbakır'da kebapçı dükkanında çıkan yangın paniği
Diyarbakır'da kebapçı dükkanında çıkan yangın paniği
Kebapçı dükkanının bacasından çıkan duman apartmana dolunca, dairelerde oturan aileler, yangın çıktığını sanıp, itfaiyeyi aradı.
- 06.01.2023 - 17:05
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde kebapçının bacasından çıkan duman, paniğe sebep oldu.
Kebapçının bacasından çıkan apartmanın havalandırma bölümünden bazı dairelere doldu.
Aileler, binada yangın çıktığını sanıp, itfaiyeyi aradı.
Ekipler olay yerine geldi
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Duman dairelere sızdı
Yapılan araştırmada bacadan sızan dumanın dairelere dolduğu tespit edildi.
DHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri, dairede oturanlara pencerelerini bir süre açık bırakmaları konusunda uyarıda bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.