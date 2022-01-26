Diyarbakır’da, kedi sezaryenle 3 yavru dünyaya getirdi

Doğum güçlüğü çeken bir kedi, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sezaryene alındı. Sezaryen ile alınan 3 yavru kedi, kuvöze kondu.

Diyarbakır’da bir vatandaş, sokakta gördüğü gebe olan kedi için Büyükşehir Belediyesi'nin ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerinde adrese, hayvan ambulansı gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kedinin, doğum güçlüğü çektiği tespit edildi.

YAVRULAR KUVÖZE ALINDI

Ekipler, kedinin karnındaki 3 yavruyu sezaryen ile aldı. Veteriner Hekim Hasan Korkmaz, kedi ile yavrularının sağlıklı olduğunu söyledi.

Merkezdeki modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını belirten Korkmaz, "Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kuvöze aldık, aşı ve bakımlarını da tamamladık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. 3 yavrumuzu sahiplendik, bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak." dedi.

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