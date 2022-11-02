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    Diyarbakır’da, keneviri çamaşır kurutur gibi asan şüphelilere operasyon

    Çiftlik evine yapılan baskında, yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. Keneviri kurusun diye çamaşır gibi asan 2 şüpheli, tutuklandı.
    • 02.11.2022 - 09:44
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    Diyarbakır’da, keneviri çamaşır kurutur gibi asan şüphelilere operasyon

    Diyarbakır’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

    Ele geçirilenler

    Bu kapsamda bir çiftlik evine düzenlenen yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. Çamaşır gibi kenevir astılar İHA’nın haberine göre; operasyonda Hint kenevirini kurusun diye çamaşır gibi asan T.D. (35) ve V.D. (32) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    Çiftlik evinde yapılan aramada bahçede bulunan iki köpek kulübesinin ortasındaki toprak zeminin farklılığından şüphelenen ekipler, yaptıkları kazıda turşu bidonu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Diyarbakır’da, keneviri çamaşır kurutur gibi asan şüphelilere operasyon #1

    Şüpheliler tutuklandı

    Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılan 2 şüpheli, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır’da, keneviri çamaşır kurutur gibi asan şüphelilere operasyon #2

    Diyarbakır’da, keneviri çamaşır kurutur gibi asan şüphelilere operasyon #3


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