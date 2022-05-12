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    Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezalı firari yakalandı

    Ergani ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alınarak tutuklandı.
    • 12.05.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 12:42
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    Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezalı firari yakalandı

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar  devam ediyor.

    12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu

    Yapılan operasyonlar sonucunda, 'uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli yakalandı.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli M.B'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

    Diyarbakır da kesinleşmiş hapis cezalı firari yakalandı #1


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