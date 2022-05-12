Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezalı firari yakalandı

Ergani ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alınarak tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu

Yapılan operasyonlar sonucunda, 'uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli yakalandı.

Tutuklandı

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli M.B'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.