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- Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezalı firari yakalandı
Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezalı firari yakalandı
Ergani ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alınarak tutuklandı.
- 12.05.2022 - 12:32
- Güncelleme : 12.05.2022 - 12:42
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.
12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu
Yapılan operasyonlar sonucunda, 'uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli yakalandı.
Tutuklandı
İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli M.B'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.