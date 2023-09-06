Diyarbakır'da kınada damada silahlı saldırı düzenlendi: Saldırgan tutuklandı Dün akşam saatlerinde kına merasiminde düğün salonuna giriş yaparak damada silahlı saldırı düzenleyen saldırgan kısa sürede yakalandı. İşlemlerin ardından ise cezaevine gönderildi.

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İHA

Genç çiftin düğün hayali kana bulandı...

Sosyal medya, Diyarbakır'da yaşanan saldırı olayını konuşuyor.

Dün akşam kına merasimi için düğün salonuna giren damat Ahmet Erdem ile gelin Fatma Aktaş, burada aileleriyle fotoğraf çekimi yaptı.

En mutlu gününde kurşunların hedefi oldu

En mutlu oldukları anda salona gelen Selahattin Aktaş, yanındaki silahla damadı yakından hedef aldı.

Olayda, Ahmet Erdem vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermi ile yaralandı.

Öte yandan davetlilerden 10 yaşındaki H.K, yerden seken mermi ile ayağından hafif yara aldı.

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Tutuklandı

Olay yerinden uzaklaşan zanlı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

Zanlı, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reddedilince intikam aldı

Saldırıyı düzenleyen Selahattin Aktaş'ın gelini istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.

Bunun üzerine intikam almak isteyen şahıs, saldırıyı planladı.

O anlar kamerada

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, saldırının ardından Aktaş, elinde tabanca ile koşarak salondan uzaklaşmaya çalışırken kısa süre sonra davetlilerin peşinden koştukları görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)