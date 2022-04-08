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    Diyarbakır'da kıraathanedeki saldırıda yaralanan şahıs kurtarılamadı

    Kıraathaneye gelen şahısların düzenlediği silahlı saldırıda yaralananlardan Mervan Yalçın, 2 gün sonra hayatını kaybederken 1 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 14:06
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    Diyarbakır'da kıraathanedeki saldırıda yaralanan şahıs kurtarılamadı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı’nda bulunan bir kıraathanenin önünde, iftar saatinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    Husumetli oldukları akrabalarının oturduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen kişiler, tabancalarla içeriye ateş açtı.

    4 kişi yaralandı

    Saldırı sonrası zanlılar kaçarken, yaralanan 4 kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı

    Hayatını kaybetti

    Yaralılardan Mervan Yalçın dün gece saatlerinde yaşamını yitirirken, diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    1 kişi gözaltına alındı

    Olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerinin yakalanmasına çalışılıyor.

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