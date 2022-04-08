- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da kıraathanedeki saldırıda yaralanan şahıs kurtarılamadı
Diyarbakır'da kıraathanedeki saldırıda yaralanan şahıs kurtarılamadı
Kıraathaneye gelen şahısların düzenlediği silahlı saldırıda yaralananlardan Mervan Yalçın, 2 gün sonra hayatını kaybederken 1 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- DHA
- 08.04.2022 - 13:01
- Güncelleme : 08.04.2022 - 14:06
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı’nda bulunan bir kıraathanenin önünde, iftar saatinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Husumetli oldukları akrabalarının oturduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen kişiler, tabancalarla içeriye ateş açtı.
4 kişi yaralandı
Saldırı sonrası zanlılar kaçarken, yaralanan 4 kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı
Hayatını kaybetti
Yaralılardan Mervan Yalçın dün gece saatlerinde yaşamını yitirirken, diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
1 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerinin yakalanmasına çalışılıyor.