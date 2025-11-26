Diyarbakır’da kırmızı ışık ihlali drone ile tespit edildi: Kamera şakası sandım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik ekipleri, kent merkezindeki cadde, sokak, bulvar ve şehirlerarası yollarda gün boyu drone yardımıyla kırmızı ışık denetimi yaptı.

Havadan kayıt altına alınan ihlaller, ekipler tarafından anında uygulama noktalarına iletildi.

BAZI SÜRÜCÜLER KAMERA ŞAKASI ZANNETTİ

Durdurulan sürücüler arasında ilginç diyaloglar da yaşandı.

Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza yazılan bir öğretmen, polis ekiplerine “Derse yetişmem gerekiyordu” diyerek kendini savundu.

Bir başka sürücü ise çocuğunu okuldan almak için acele ettiğini öne sürdü. Bazı vatandaşlar ise denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla dron destekli denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.