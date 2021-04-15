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    Diyarbakır'da kısıtlama saatinde silahlı kavga: 2 yaralı

    Site sakini ile yöneticisi arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 09:12
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    Diyarbakır'da kısıtlama saatinde silahlı kavga: 2 yaralı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Yılmaz Güney Caddesi üzerinde iddiaya göre, bazı site sakinleri, site sakini Enver T.’nin rahatsızlık verdiğinden dolayı yönetici Hasan E.’ye şikayette bulundu.

    Site yöneticisi Hasan E., durumu konuşmak üzere Enver T. ile görüştü.

    SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

    Görüşmenin üzerine Hasan E. ile Enver T. arasında tartışma çıktı. Enver T., tartışma üzerine arkadaşlarına haber verdi. Enver T.’nin arkadaşlarının gelmesiyle tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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    2 YARALI

    Kavgada, site yöneticisi Hasan E.’nin akrabaları Rıdvan E. ile Süleyman E., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası Gazi Yaşargil Eğitim ve Hastanesi'ne sevk edildi.

    Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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