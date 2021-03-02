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- Diyarbakır'da kısıtlamada yakalandı, ambulansı engellemeye çalıştı
Diyarbakır'da kısıtlamada yakalandı, ambulansı engellemeye çalıştı
- DHA
- 02.03.2021 - 07:24
- Güncelleme : 02.03.2021 - 07:34
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi’nde koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca saat 21.00'den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri uygulama başlattı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, 07 S 6882 plakalı otomobilli durdurdu.
HEM POLİSİ HEM DE AMBULANSI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Otomobilin durdurmasıyla araçtan çıkan ve alkollü olduğu belirlenen kişi, polis ekiplerin uygulamasına engel olmaya çalıştı.
Üzerindeki kıyafeti çıkarak, kendini caddenin ortasına atan şüpheli, bu sırada hareket halindeki ambulansın gidişini engellemek istedi.
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü, ambulansın gidişini engellemek istedi İZLE
GÖZALTINA ALINDI
Otomobilde bulunan şüphelinin arkadaşları ve polisin ikna çabalarıyla alkollü kişi, yaptığı girişim engellendi.
Ambulansın gidişini engellemek isteyen ve polise zorluk çıkaran şüpheli, gözaltına alındı.