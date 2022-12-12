Diyarbakır'da kız çocuğu taciz edilen metruk ev yıkıldı

9 yaşındaki kız çocuğu 5 Aralık günü tecavüze uğradı. Dehşet olayın yaşandığı metruk ev yıkılırken, ilçe huzurunun bozulmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Diyarbakır’da 5 Aralık günü çocuk tacizi yaşandı.

9 yaşındaki kız çocuğuna gerçekleşen olayın olduğu 5 Nisan Mahallesi 792 Sokak'ta bulunan metruk ev, İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirildi.

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi Hüseyin Beyoğlu’nun talimatlarıyla o metruk ev, iş makinalarıyla yıkıldı.

"Vatandaşlarımızın yüreği ferah olsun"

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın yüreği ferah olsun. Bugüne kadar 500 yapıyı yıktığımız gibi bundan sonra da onların huzuru için yoğun gayretle mücadeleye devam edeceğiz. Son zamanlarda huzura kavuşan ilçemizin huzurunun bozulmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

“Nerede bir şikayet varsa, biz orası için gerekli kararları alıp uygulamaya koyacağız.” sözleriyle metruk yapılara karşı verdikleri kararlı mücadeleyi anlatan Beyoğlu, son zamanlarda yapılan hizmetler ve sağlanan değişimle huzur ortamına kavuşan Bağlar’ın yeniden olumsuz görüntülerle gündeme gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi.





"Şimdi de acil durum arz eden yapılar için hızlı kararlar aldık"

Beyoğlu, “45 ayda 500’den fazla metruk ve harabe yapıyı ortadan kaldırdık. Bu tablo ilçe tarihinde bir ilktir ve bir rekordur. Şimdi de acil durum arz eden yapılar için hızlı kararlar aldık. Halkımız müsterih olsun. Nerede ihtiyaç ve talep varsa biz üstesine giderek gereğini yapacağız. Son zamanlarda huzuru yakalayan Bağlar’ın huzurunu kimse bozamayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.



