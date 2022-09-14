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- Diyarbakır’da, kız isteme kavgasında kan aktı: 1 ölü
Diyarbakır’da, kız isteme kavgasında kan aktı: 1 ölü
Kız isteme meselesi nedeniyle 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 13 kişiden biri, hastanede yaşamını yitirdi.
- 14.09.2022 - 16:01
- Güncelleme : 14.09.2022 - 16:18
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Doluçanak mezrasında, 3 gün önce kız isteme nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
Tarafların birbirine girdiği olayda silahlar da patladı. Kavgada İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D. ve M.D. yaralandı.
3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İHA’nın haberine göre; olayda ağır yaralanarak tedavi altına alınan Hamdin Doğan, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Doğan’ın cenazesi ailesine teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.
4 kişi gözaltına alındı
Olaya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.