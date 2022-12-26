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    Diyarbakır'da kızını öldürüp uyanmıyor diye ihbar etti

    Sebebi bilinmeyen bir nedenle genç kadını öldüren aile, 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak kızlarının uykusunda öldüğünü bildirdi.
    • 26.12.2022 - 13:47
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    Diyarbakır'da kızını öldürüp uyanmıyor diye ihbar etti

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün öğlen saatlerinde ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları İclal Şimşek’in uyanmadığını, ifade etti

    Bunun üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek’in boynunda izler tespit etti.

    Ailesi gözaltına alındı

    39 yaşındaki Şimşek’in annesi M.K., babası Kadri K. ve 25 yaşındaki kardeşleri Ö.K. ile 16 yaşındaki M.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    Adli Tıp Kurumuna götürüldü

    Şimşek’in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Baba kızını öldürdü

    Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.’nın işlediği tespit edildi.

    Aile arasında sorun olduğu öğrenildi

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek’in 2 yıl önce evlenerek Mersin’e yerleştiği bilgisine ulaşıldı.

    Bunun yanı sıra eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

    Diyarbakır da kızını öldürüp uyanmıyor diye ihbar etti #1

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