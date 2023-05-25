Diyarbakır'da koca dehşeti: Eşinin boğazını kesti Ergani ilçesinde tartıştığı karısını boğazından bıçaklayan cani koca olay yerinden kaçtı. 3 çocuk annesi talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

İHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Vezire Ertürk ve kocası Deniz Ertürk arasından tartışma başladı.

Eşini boğazından bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçtı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çifttin çocukları bu anlarda okuldayken, akraba olan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.