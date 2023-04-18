Diyarbakır’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 133 kişi tutuklandı Diyarbakır merkezli 8 ile düzenlenen 50'nci Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde yakalanan 215 şüpheliden 133’ü tutuklanırken 21 kişinin aranması devam ediyor.

İHA

Türkiye, uyuşturucuyla mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda sık sık başlatılan operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin önüne geliyor.

Başlatılan kapsamlı operasyonlardan biri de 'Kökünü Kurutma Operasyonu.'

113 şüpheli tutuklandı

Operasyonun 50'ncisi Diyarbakır'da gerçekleştirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı.

21 kişi aranıyor

12’si adli kontrol şartıyla serbest, 70’i ifadesi akabinde serbest bırakılırken 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında operasyonu duyurmuştu.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyon eş zamanlı gerçekleştirilmişti.

Ele geçirilenler

Operasyonda; 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti