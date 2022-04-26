Petrol
102.89
0.71%
Euro
15.81
-0.12%
Dolar
14.80
0.19%
Altın
905.79
0.43%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
601.390
4.06%
BTXN Coin
20.75
-0.62%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Diyarbakır'da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

    Komşusuyla ettiği kavganın ardından belindeki tabancayla cinayet işleyen şahıs, 20 saatlik aramanın ardından bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde yaşayan Fuat Akgök, husumetli olduğu komşusu B.İ. ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

    Dün öğle saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden B.İ., belindeki tabancayı çıkararak Akgök'e 3 el ateş etti.

    Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli de kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Komşu kurtarılamadı

    Akgök, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Akgök'ün cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürülürken, yakınları da şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Özel ekip kuruldu

    Cinayetin olduğu bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı.

    Ekipler, Dicle Mahallesi’nde bulunan sokakları belirledi. Kamera çalışması ve çevredeki görgü tanıklarını dinleyen ekipler, şüpheli B.İ. için özel ekip kurdu.

    20 saatte yakalandı

    Çalışmalarını sürdüren ekip, B.İ.'nin olay yerine motosikletle geldiğini ve Akgök’ün göğsüne, sağ ve sol baldırına olmak üzere 3 kez ateş ettiğini belirledi.

    Ekipler, ilçenin farklı mahallelerinde yaptıkları çalışmada şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. B.İ., düzenlenen operasyonla olaydan 20 saat sonra yakalandı.

    Gözaltına alındı

    Öte yandan yapılan araştırmada öldürülen Fuat Akgök'ün, cinayetten arandığı belirlendi.

    Akgök’ün cenazesi otopsinin ardından, ailesi tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şüpheli B.İ.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı #1

    Diyarbakır da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı #2

    Diyarbakır da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı #3

    Diyarbakır da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı #4

    Diyarbakır da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı #5

    Diyarbakır da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı #6

    Diyarbakır da komşusunu öldüren cinayet şüphelisi yakalandı #7


    İlginizi Çekebilir

    Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade'in yetenek ve özellikleri
    Teknoloji

    Yakından tanıyalım: Valorant Türk ajanı Fade'in yetenek ve özellikleri

    Burak Deniz ve Didem Soydan'dan yeni poz
    Magazin

    Burak Deniz ve Didem Soydan'dan yeni poz

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Görüş Bildir