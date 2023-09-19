İHA
Diyarbakır'da panik yaratan bir kaza meydana geldi.
Plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsü Ali Ölmez’in direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolünden çıkarak bir pastaneye daldı.
Dükkanda hasar oluştu
Kazada minibüs şoförü hafif yaralandı. İş yeri ve minibüste maddi hasar meydana geldi.
O anlar kamerada
Saniye saniye kaydedilen kazada, minibüsün merdivenlerden çıkarak pastaneye girdiği görülüyor. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sürekli trafik kazalarının meydana geldiği kavşak için yetkililere çağrıda bulunan sürücü Ali Ölmez, bulvarda oluşan kazaların önüne geçilebilmesi için kavşakta düzeltilme yapılmasını istedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)